Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Спрос на покупку коттеджей премиального класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по итогам трех кварталов текущего года, упал в два раза, сообщило 21 октября издание «Коммерсантъ».

Падение интереса покупателей на первичном рынке элитной малоэтажной недвижимости опрошенные эксперты объясняют санкциями, которые были введены против России и её граждан странами Евросоюза и США, геополитическими рисками, а также волатильность курса рубля.

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«С февраля количество сделок с загородной недвижимостью сократилось как на первичном, так и на вторичном рынках. Например, за период с января по июнь спрос на первичную загородную недвижимость сократился в элитных поселках — на 43%, в поселках бизнес-класса — на 73%», — пояснила директор департамента элитной недвижимости петербургского офиса NF Group Татьяна Любимова.

Согласно данным петербургского офиса NF Group, по результатам первого полугодия 2022 года средняя стоимость элитного коттеджа на первичном рынке составила 89,6 млн рублей, увеличившись на 36% за год, что, в том числе, объясняется удорожанием себестоимости строительства. Средняя стоимость коттеджа в классе В увеличилась на 3% и составила 27,1 млн рублей.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге за последние полгода отмечается резкий спад интереса к аренде и покупке жилья, а также произошло увеличение предложений и снижение стоимости на рынке вторичного жилья.

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