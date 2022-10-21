Сиэтл, США, , 16:43 — REGNUM Американский город Сиэтл вышел на первое место в списке городов с самым плохим качеством воздуха в мире, опередив Пекин и Дели. Об этом сообщает 21 октября Washington Post со ссылкой на индекс качества воздуха AQI.

Сиэтл Tiffany Von Arnim

Индекс AQI в американском городе 19 и 20 октября превысил показатели в 240 единиц и достиг «очень вредного для здоровья» всех групп населения уровня.

Отмечается, что из-за смеси тумана и дыма жителям Сиэтла было трудно разглядеть даже верхушки соседних зданий, и многие надевали маски, чтобы защититься от твердых микроэлементов в воздухе и едкого запаха дыма.