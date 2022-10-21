21 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:58 — REGNUM Разговоры об отставке премьер-министра Великобритании шли очень давно. Причин для этого было достаточно, включая экономическую политику, подразумевающую снижение налогов и назначение нового министра финансов, который объявил о фактической отмене налоговой реформы. Данный хаос и неразбериха стали поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Лиз Трасс U.S. Department of State

20 октября в 13:30 по местному времени премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что уже поставила в известность короля Карла III о своей отставке.

Глава правительства сообщила, что уходит в отставку по причине того, что не может сдержать своих предвыборных обещаний. Она также добавила, что продолжит занимать пост до тех пор, пока не будет выбран её преемник.

«Я заняла эту должность во времена значительной международной и экономической нестабильности. И семьи, и бизнес в Британии думали о том, как заплатить по счетам. Меня избрали с мандатом на меры, которые позволят изменить ситуацию. <…> Однако я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу этот мандат исполнить. Поэтому я сообщила королю, что ухожу в отставку», — сказала она.

Известно, что Лиз Трасс пробыла на посту премьер-министра всего 45 дней, что стало самым коротким сроком пребывания в кресле премьера в истории современной Великобритании.

Пока не ясно, кто займет пост премьер-министра, однако среди кандидатов на должность главы правительства некоторые депутаты называют министра обороны Бена Уоллеса, бывшего министра финансов Риши Сунака, бывшего министра обороны Пенни Мордаут, а также бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

«Тем не менее она уходит в отставку, признавая тот факт, что не сможет выполнить свои обещания… Это достойно похвалы», — считает dbgn***.

«Юн Сок Ёль! Не отставай, следуй за Трасс!» — настоятельно рекомендует ktjj***.

«Ушла в отставку из-за провала политики… Как чисто сделано то», — восхищается mj81***.

«А у кого-то не хватает смелости пойти на такой шаг», — отмечает leeh8***.

Лиз Трасс Prime Minister's Office

«Великобритания сама себя разрушает», — пишет grea***.

«Женщины не должны стоять во главе правительства», — считает bebe***.

«Я завидую… Когда нечто подобное стоит ожидать у нас?» — интересуется seoj***.

«Было бы здорово, если у нас некомпетентные люди уходили бы с должности добровольно, как в Британии. Это позволило бы им не оказаться за решеткой в будущем», — высказывает свою точку зрения jxfb***.

«Юн вряд ли добровольно уйдет в отставку. Однако он совершил так много преступлений, что его ждет пожизненное после завершения срока полномочий», — отвечает на предыдущий комментарий bbaj***.

«Правильно, нужно следовать воле народа», — считает hchi***.

«Мужественное решение», — поддерживает seju***.

«Завидую британскому народу, у премьер-министра есть совесть», — сообщает ssan***.

«Интересно, как долго продержится Юн?!» — задается вопросом ngs2***.