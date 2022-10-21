Керчь, Крым, , 16:35 — REGNUM Керченская паромная переправа после теракта на Крымском мосту перевезла более 16,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщает 21 октября пресс-служба Минтранса России.

На Керченской паромной переправе Марина Каширская © ИА REGNUM

«С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 21 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 16 587 пассажиров и 6858 единиц автотранспорта, преимущественно — большегрузных и среднетоннажных грузовиков», — говорится в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что пятью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 186 круговых рейсов.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего также загорелись семь цистерн следовавшего по мосту железнодорожного состава с топливом. Взрыв привёл к частичному обрушению двух автомобильных пролётов моста.