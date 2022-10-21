Кострома, 21 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Мобилизованного супруга Натальи Степанушкиной, вышедшей с плакатом к администрации Костромской области, направят на военно-врачебную комиссию на следующей неделе. Об этом сообщает официальный аккаунт правительственного сайта «Объясняем. рф» в Костромской области.

Наталья Диева Военный комиссариат Костромской области

«18 октября было принято решение о направлении его на военно-врачебную комиссию, которая пройдет на следующей неделе. После обращения жены направлен на дополнительное обследование. Решение о предоставлении ему отсрочки от мобилизации будет принято по результатам ВВК».

Также «Объясняем. рф» отметил, что ранее, 16 октября, мужчина обращался к фельдшеру и был направлен на обследование в городскую больницу. Медики сообщили, что на тот момент он «не нуждался в экстренной госпитализации».

Напомним, 20 октября костромичка вышла на пикет и потребовала, чтобы губернатор Сергей Ситников отправил её супруга домой. По информации КПРФ женщина утверждала, что во время тренировок у призванного открылось кишечное кровотечение, которое требует хирургического лечения.