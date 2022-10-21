21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Татьяна Титаева, Дарья Драй, , 19:24 — REGNUM Из Приморского района Санкт-Петербурга в учебные воинские части отправили очередную группу мобилизованных граждан. Корреспонденты ИА REGNUM увидели, как в самом крупном районе Северной столицы 21 октября прошла церемония проводов.

Военный комиссариат Приморского района СПб Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный комиссариат Приморского района СПб Дарья Драй © ИА REGNUM

Пока одни мужчины ждали своей очереди в кабинеты военного комиссариата Приморского района, другие пришли сюда уже с родственниками и друзьями, чтобы отправиться в учебные части в рамках частичной мобилизации.

Военный комиссариат Приморского района СПб Дарья Драй © ИА REGNUM

Военный билет Дарья Драй © ИА REGNUM Военные билеты Дарья Драй © ИА REGNUM

Районный военкомат сегодня посетил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов («Единая Россия»). Он проконтролировал работу сотрудников военкомата и осмотрел их рабочие места. Военный комиссар Олег Лашко доложил, что при уточнении данных домой уже вернули одного ошибочно мобилизованного жителя Приморского района, ещё двое находятся в процессе возвращения. В частности, по решению Минобороны вернут домой многодетных отцов.

Встреча председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова с мобилизованными Дарья Драй © ИА REGNUM

«Никого с тремя детьми не призывают. А тех, кого призвали в этом отделении военного комиссариата города Санкт-Петербурга, тех возвращают назад», — сказал Андрей Картаполов.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

Во дворе в это время в колонну выстроились порядка 20 мобилизованных. Многие взяли с собой рюкзаки и баулы, запаслись вещами, которые понадобятся им в дальнейшей службе. Мобилизованные брали с собой различную амуницию и спальные мешки. Лишь некоторые пришли налегке, с одним рюкзаком.

Построение мобилизованных Дарья Драй © ИА REGNUM

Вещи мобилизованных Дарья Драй © ИА REGNUM

Построение мобилизованных Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония отправки сопровождалась патриотическими песнями, которые должны были укрепить боевой дух мобилизованных и их близких. Однако прощание далось легко не всем. Еще до начала построения одной из женщин стало плохо, ей помогали прийти в чувство. Были и те, кто не справлялся с эмоциями. В глазах жён и матерей стояли слёзы.

«Бабушка, не плачь», — попросил ребёнок в возрасте примерно четырёх лет.

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Андрей Картаполов встретился с группой мобилизованных и принял участие в их проводах. Он подчеркнул важность каждого из них в ходе специальной военной операции.

«Желаю вам всего самого хорошего, успехов от председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина, всех депутатов, комитета по обороне, который я возглавляю. Я горжусь вами, и вами гордится район, город, вся наша страна», — подчеркнул депутат, много лет прослуживший в Вооруженных силах.

Встреча председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова с мобилизованными Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем организаторы проводов приступили к раздаче пакетов с сувенирами. Мобилизованные получили часы, ножи и медицинские жгуты. Всё это им пригодится при подготовке в учебных частях и в районе СВО. По окончании официальной части раздалось троекратное «Ура». Мобилизованным дали время попрощаться с родными и близкими.

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

«Они обязательно вернутся, не переживайте», — обратился Картаполов к семьям новых бойцов. Он отметил, что родственники могут рассчитывать на помощь государства и города.

Встреча председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова с мобилизованными Дарья Драй © ИА REGNUM

Так как мобилизованных в этот раз было относительно немного, то с их отправкой справились один микроавтобус и «Газель». Момент, когда мужчины заходили в автомобили, для некоторых провожающих оказался тяжелым. На глазах снова выступили слёзы. Кто-то делал фото на память, кто-то снимал видео. Многие стояли в обнимку, не в силах расстаться. Однако это было уже неизбежно.

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Посадка в автомобили закончилась. Провожающие стучали ладонями по корпусу машин, женщины перекрестили своих мужей и сыновей. В учебных частях мобилизованные пройдут курсы подготовки и боевого слаживания. Там они будут оттачивать военные навыки, которые пригодятся им на линии боевого соприкосновения.

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

Прощание с близкими Дарья Драй © ИА REGNUM

Отправка мобилизованных в учебные центры Дарья Драй © ИА REGNUM

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