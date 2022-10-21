Ближняя Игуменка, 21 октября 2022, 16:27 — REGNUM Ручные гранаты и запалы обнаружили оперативники у жителя села Ближняя Игуменка Белгородской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября сообщила официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.
Во время обыска складского помещения, принадлежащего мужчине, изъяты шесть гранат Ф-1 и три единицы гранат РГН, шесть унифицированных запалов УЗРГМ и три ударно-дистанционных запала, а также более 300 патронов различных модификаций. Экспертиза установила, что изъятые боеприпасы пригодны для использования по назначению.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.