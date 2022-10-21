Киев, 21 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Заявления секретаря совета национальной безопасности и обороны киевского режима Алексея Данилова о русском языке — признание в планах осуществлять этноцид, отметил 21 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Алексей Данилов

Как сообщалось ранее, Данилов заявил, что русский язык «должен исчезнуть» с территории б. УССР и что распространение там должны иметь только «государственный» и английский языки.

«В международном уголовном праве это называется «этноцид». Но поскольку это право уже давно не работает, превратившись в односторонний инструмент запада, Киев и дальше совершенно открыто будет декларировать уничтожение всего русского на культурном уровне. А [киевские] боевики будут реализовывать это физически», — отметил Котенок.