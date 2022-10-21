Псков, , 16:31 — REGNUM В Псковской области власти изучат состояние всех защитных сооружений региона, а также проработают меры по усилению безопасности объектов инфраструктуры и транспорта. Об этом стало известно по итогам первого заседания 21 октября оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных указом президента России № 757 в части усиления мер безопасности.

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Напомним, согласно указу, в Псковской области установлен уровень базовой готовности, который предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты ключевых инфраструктурных объектов. При этом никаких дополнительных ограничений для жителей региона не вводится.

В рамках оперштаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать рабочую группу, которая проанализирует состояние всех защитных сооружений региона на предмет соответствия существующим требованиям и нормативам. «Необходимо понять, какие из них нам, действительно, нужны, а также какие меры необходимы для приведения в порядок этого имущества», — сказал Ведерников.

Руководство ГУ МЧС России по Псковской области власти просят подготовить предложения по срокам и формату проведения учений по гражданской обороне в одном из муниципальных образований. По итогам учений будет дана оценка готовности районных администраций, предприятий и защитных сооружений.

Также на оперштабе обсуждались дополнительные меры по обеспечению безопасности населения и важнейшей инфраструктуры Псковской области, вопросы введения особого режима на объектах, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации связи, объектах энергетики и других.

«Псковская область граничит с тремя государствами, два из которых — члены НАТО. Это налагает на нас высокую ответственность в части обеспечения безопасности наших граждан, поэтому надо максимально внимательно подойти к реализации всех дополнительных мер», — заключил Михаил Ведерников, слова которого приводит пресс-служба правительства Псковской области

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