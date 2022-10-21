Калуга, , 16:35 — REGNUM Житель Калуги, совершивший в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортное происшествие, результате которого погибла семья из трёх человек, осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом 21 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Приговор суда Прокуратура Калужской области

Судебным следствием установлено, что 26 марта 2022 года 55-летний мужчина, управляя иномаркой в состоянии алкогольного опьянения, на территории посёлка Воротынск выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 210. В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля и два его пассажира. Сиротами остались двое малолетних детей.

Осужденный вину в совершении преступлении не признал и в содеянном не раскаялся.

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