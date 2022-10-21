Вашингтон, , 16:37 — REGNUM В США подросток скончался после заражения поедающей мозг амебой Naegleria fowleri, которой он, как предполагают местные власти, заразился во время поездки на озеро Мид, сообщает 21 октября Washington Post.

Мозг mossudmed

Отмечается, что это первый зарегистрированный случай заражения мозгоядной амебой на территории озера Мид, которое является национальной зоной отдыха и крупнейшим водохранилищем в США. Это уже вторая смерть в штате Невада по причине пожирающего мозг паразита, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Известно, что не достигший 18-летия подросток посетил озеро 30 сентября, а спустя неделю у него появились симптомы заражения, включающие головную боль, лихорадку, тошноту и рвоту. Издание отмечает, что зараженные погибают примерно через пять дней после появления первый симптомов.

Напомним, что ранее ученые из Аризонского университета предупредили об ускорении распространения амеб вида Naegleria fowleri. Эти существа обитают в пресной воде и могут проникнуть в тело через нос, а оттуда — в мозг.