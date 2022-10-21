Париж, 21 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон подтверждает замену газопровода MidCat коридором «зеленой» энергии, сообщает Le Parisien.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что подводный трубопровод между Барселоной и Марселем сначала будет транспортировать газ, а затем «зеленый» водород.

Лидеры Португалии, Испании и Франции встретятся 8 и 9 декабря в Испании, чтобы согласовать соглашение о коридоре «зеленой» энергии. Эммануэль Макрон подтвердил это после саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ «как инструмент».