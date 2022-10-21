Москва, 21 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином по ситуацию на территории бывшей УССР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«21 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на [территории бывшей УССР]», — сообщает российское военное ведомство.

Детали переговоров не раскрываются.