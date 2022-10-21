Москва, , 16:23 — REGNUM В условиях санкций и внешнеполитического давления Россия смогла не только наладить работу широкого спектра российских отраслей, но и усилить конкурентоспособность экономики. Достижения нашей страны можно увидеть на форуме «Сделано в России», где российские компании представили разработки, имеющие высокий экспортный потенциал. На сегодняшний день государство ставит задачи по развитию высоких технологий, формированию новой географии экспорта и кооперации на международном рынке.

Активную роль в новых экономических условиях играют депутаты новой волны. Парламентариями были разработаны эффективные меры поддержки по противодействию экономическим санкциям.

Сергей Алтухов («Единая Россия»), член комитета Госдумы по экономической политике подчеркнул, что основная тема сегодняшней экономики — это переформатирование глобальных рынков и трансформация финансовых инструментов.

«Любые изменения несут не только риски, но и новые возможности для расширения производства и рынков сбыта. Приспособление к меняющимся условиям может стать реальным толчком к экономическому росту», — сказал он. Депутат неоднократно подчеркивал, что санкции уже стали окном возможностей, приведя пример авиастроения, в частности, российские предприятия получили первые заказы от компании «Аэрофлот».

По мнению Алтухова, крайне важно помочь государству нарастить производство, занять ниши в техотраслях, через которые в первую очередь наша страна достигнет технологического суверенитета.

«Отечественные производители должны занять освободившиеся ниши. А ушедшие партнеры должны осознать, что покинуть наш рынок легко, а вернуться сюда будет очень трудно. Потому что отсутствие конкуренции с западными товарами не ведет к потере качеств, потому что происходит переориентация на Восток, а требования и ожидания потребителей остаются», — отметил он.

Оценивая перспективы преодоления текущих сложностей в экономической сфере, депутат подчеркнул: «За счет увеличения внутреннего потребительского спроса и инвестиций российская экономика вернется к уверенному росту чуть больше, чем через год. Технологический суверенитет, развитие транспортно-логистической инфраструктуры с учетом переориентации экспортно-импортных потоков, а также поддержка частных инвестиций на внутреннем рынке являются стратегическими приоритетами страны».

О развитии российской экономики в период санкционного давления и снижении регуляторного давления на бизнес рассказал Станислав Наумов (ЛДПР), заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

«В условиях внешнего давления важно было максимально освободить внутренние экономические процессы от избыточного контрольно-надзорного регулирования. При этомстараться не изымать в виде разного рода налоговых сборов средства, а, наоборот, дать возможность бизнесу самому распоряжаться заработанными ранее средствами.

На фоне изменения российской экономики депутат отметил эффективную работу предпринимательского сообщества.

«Стоит отдать должное нашим предпринимателям, которые научились работать в новых экономических условиях. Несмотря на вторичные санкции, многие зарубежные поставщики готовы работать с российскими партнерами, делать совместные проекты. В комитете по экономической политике одобрен законопроект, который позволит защитить от утечки информации такие сделки в СМИ и интернете», — добавил парламентарий. По мнению Наумова, важно, чтобы СМИ больше освещали деятельность российских компаний, а не просто публиковали сведения о новых каналах поставок. Депутат также подчеркнул, «что любое импортозамещение сохраняет свой импортный характер. То есть замещается география, а импорт остается, и ничего страшного в этом нет».

Депутат заключил, что в новых реалиях весьма перспективным является развитие особых экономических зон, государственного и частного партнерства в ЖКХ, городской экономики.

Евгений Нифантьев («Единая Россия»), член комитета Госдумы по промышленности и торговле считает, что в условиях санкций государство должно продолжать заниматься обеспечением национальной лекарственной безопасности, организацией производства лекарств полного цикла.

«Важно понимать, что это имеет и высокий экспортный потенциал. Ведь лекарство, произведенное на наших современных заводах, на выходе по качеству, эффективности и безопасности аналогично лучшим иностранным препаратам», — сказал он.

Парламентарий также обратил внимание, что за все время проведения спецоперации ни один иностранный фармацевтический производитель не ушел с российского рынка.

По мнению депутата, санкционное давление открыло отечественным фармацевтическим компаниям новые возможности: «Сегодня у фармацевтических производителей есть поддержка не только со стороны государства, но и со стороны граждан, так как патриотические настроения жителей растут, что отражается на желании покупать отечественные лекарства».

«Если говорить о госпитальном рынке, то взамен правила «третий лишний» теперь вводится правило «второй лишний»: если лекарственный препарат полностью локализован в России, то к торгам не допускаются его иностранные аналоги. Что касается коммерческого рынка, то уже более 60% лекарственных средств в упаковках составляют отечественные препараты, но в деньгах это все равно меньше половины. Дело в том, что до недавнего времени отечественным производителям было сложно конкурировать с иностранными компаниями из-за их больших бюджетов на продвижение своих препаратов в СМИ. Здесь важно отметить тенденцию, которая сыграла нам на руку: иностранные производители в разы уменьшили вложения в продвижение своих лекарственных препаратов. Многие вообще отказались от рекламы. Это стало шансом еще больше потеснить иностранные компании, особенно на рынке безрецептурных лекарственных средств», — заключил Нифантьев.

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Этот процесс является важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.