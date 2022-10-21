Тюмень, 21 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Тюмени сын-алкоголик морит родную мать голодом. Пенсионерка живёт в запущенной квартире со множеством тараканов, сообщил в социальных сетях неравнодушный тюменец.

(сс) Cristian Newman Старушка

Живёт несчастная 82-летняя женщина на улице Судостроителей, 29. Сюда старушку перевёз сын, чтобы, по её словам, присваивать её пенсию.

«Он на меня матерится, не пускает домой, никак не помогает, а еще забирает деньги. Я хотела идти в дом престарелых, но не знаю, где он находится. Все документы есть. У меня вторая группа инвалидности. Кушать нечего, ни хлеба, ничего нет», — говорит пожилая женщина на видео, которое выложено в соцсетях.

Департамент социального развития Тюменской области оперативно отреагировал на тревожную информацию. Бабушку направили в медучреждение, соцработники сейчас решают вопрос о помещении её в интернат для престарелых.

В ведомстве напомнили, что сообщить о пожилом человеке, который нуждается в социальной помощи, можно обратившись в органы социальной защиты населения по месту жительства или позвонив на единый телефон системы долговременного ухода в Тюменской области 8-800-550-27-27.