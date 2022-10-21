Херсон, , 16:21 — REGNUM Четверо пострадавших в результате обстрела переправы в Херсоне могут быть отправлены на лечение в Крым. Об этом 21 октября журналистам сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поводу эвакуации тяжелых раненых — мы будем рассматривать завтра, потому что после операции сутки нужны для стабилизации состояния. Наверное, четверых мы будем эвакуировать в город Симферополь», — приводит слова министра ТАСС.

Глава Минздрава уточнил, что в результате обстрела переправы погибли два человека, 15 получили ранения тяжёлой и средней тяжести. Все пострадавшие получают медицинскую помощь, их состояние характеризуется как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, Антоновский мост Херсона, через который осуществлялась переправка мирных жителей на левый берег Днепра, был отстрелян киевскими боевиками вечером 21 октября. Власти региона заявили, что обстрел вёлся целенаправленно.