Москва, , 16:17 — REGNUM Создание координационного центра по обеспечению потребностей военной спецоперации — шаг в правильном направлении, отметил 21 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Duma.gov.ru

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Как сообщалось ранее, согласно подписанному президентом России указу главой координационного центра назначен премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителями — вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.

При этом можно отметить, что если бы координационный центр был создан ранее, весной 2022 года, то «часть проблем по снабжению стояли бы не так остро», добавил эксперт.

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