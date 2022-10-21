Правильный шаг: военный эксперт о создании координационного центра СВО
Москва, 21 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Создание координационного центра по обеспечению потребностей военной спецоперации — шаг в правильном направлении, отметил 21 октября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.
Duma.gov.ru
Отчет Михаила Мишустина в Госдуме
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Как сообщалось ранее, согласно подписанному президентом России указу главой координационного центра назначен премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителями — вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.
При этом можно отметить, что если бы координационный центр был создан ранее, весной 2022 года, то «часть проблем по снабжению стояли бы не так остро», добавил эксперт.