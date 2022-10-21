Архангельск, 21 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Архангельской области выявлены единичные случаи мобилизации учителей. Информацию об этом в ходе брифинга подтвердил секретарь региональной призывной комиссии по мобилизации Владимир Ананьев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«У нас по области есть единичные случаи призыва работников школ, но в массовом порядке никакого призыва нет. Повторимся, об этом уже говорили, учителей школ стараемся не призывать», — отметил Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация в Архангельской области пока не завершена. Количество подлежащих призыву и призванных в ВС РФ военкомат не разглашает.