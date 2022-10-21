Пенза, 21 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Пензе 21–23 октября пройдет XII всероссийский фестиваль — конкурс народного танца «Танцуй, Поволжье!». Об этом сообщает министерство культуры и туризма Пензенской области.

Minkult. pnzreg.ru Фестиваль народного танца «Танцуй, Поволжье!» в Пензе

В центре культуры и досуга 21 октября состоится торжественное открытие фестиваля. 22 октября в «Доме офицеров» будут проходить конкурсные просмотры участников. Завершит фестиваль большой гала-концерт в областной филармонии.

Конкурс проводится в трех номинациях: соло и дуэты; ансамбли и балетмейстерская работа. В фестивале-конкурсе примут участие 17 хореографических коллективов и ансамблей народного танца из регионов России.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Костроме психологические проблемы беженцев с территории специальной военной операции хотят решить с помощью танцев.

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