Кишинёв, , 16:16 — REGNUM Реальная средняя заработная плата в Молдавии по итогам девяти месяцев 2022 года для бюджетников стала почти на треть ниже, чем в 2020 году. Об этом 21 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил бывший премьер-министр республики Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

По данным экс-главы правительства, с учётом уровня инфляции 38,63% по итогам 2021 года и 24,69% по итогам девяти месяцев 2022 года, реальная средняя зарплата в Молдавии стала ниже на 31%. Кику обвиняет в этом Майю Санду, ставшую президентом страны в декабре 2020 года.

«Почему, Майя? Где деньги от махинаций, схем, от коррупции? Вы взяли их только для того, чтобы увеличить свои зарплаты?» — написал Кику.

Напомним, в Кишинёве с 18 сентября продолжается бессрочная акция протеста. Участники требуют отставки президента и правительства из-за того, в Молдавии стали резко ухудшаться условия жизни.

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