Париж, 21 октября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия использует газ «как инструмент», сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы коллективно преуспели в очень большой работе, диверсифицировав наши источники энергоснабжения (…) и накопив», — приветствует Эммануэль Макрон, в то время как «Россия использовала газ в качестве инструмента», — отметил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон примет канцлера Германии Олафа Шольца в Париже в среду, 26 октября, на фоне напряженности в отношениях между двумя европейскими странами.

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