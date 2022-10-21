Симферополь, , 16:09 — REGNUM Демонтаж обвалившихся пролётов автодорожной части Крымского моста завершается. Об этом сообщил в телеграм-канале 21 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, проконтролировавший ход работ.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Сегодня осмотрел, как идет ремонт Крымского моста. Сейчас завершаем демонтаж обвалившихся пролетов. Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой», — написал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил отличную работу строителей, а также оперативность производителей и поставщиков металлоконструкций.

«По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы. Сейчас в две смены на мосту трудятся 400 человек, и 40 единиц техники задействовано», — добавил Хуснуллин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росавтодор сообщил о завершении изготовления металлоконструкций для ремонта Крымского моста. Все необходимые элементы планируется поставить в полном объёме в течение ближайших двух дней.

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