Симферополь, 21 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Демонтаж обвалившихся пролётов автодорожной части Крымского моста завершается. Об этом сообщил в телеграм-канале 21 октября заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, проконтролировавший ход работ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Сегодня осмотрел, как идет ремонт Крымского моста. Сейчас завершаем демонтаж обвалившихся пролетов. Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой», — написал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил отличную работу строителей, а также оперативность производителей и поставщиков металлоконструкций.

«По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы. Сейчас в две смены на мосту трудятся 400 человек, и 40 единиц техники задействовано», — добавил Хуснуллин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росавтодор сообщил о завершении изготовления металлоконструкций для ремонта Крымского моста. Все необходимые элементы планируется поставить в полном объёме в течение ближайших двух дней.