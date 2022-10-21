Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Около 1,9 млн петербуржцев сделали прививки от гриппа. Вместе с тем в Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщили 21 октября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

Вакцинация петербуржцев от гриппа в мобильном пункте Елена Молчанова © ИА REGNUM

Прививочные пункты работают как в районных поликлиниках, так и в мобильных пунктах, у 30 станций метрополитена, двух железнодорожных вокзалов в городах Колпино и Пушкин, а также поселка Славянка, у торговых центров «Сити Молл» и ТК «Гулливер», у Дома бытовых услуг в Кронштадте, на семи общественных площадках Красносельского района.

«На этой неделе во всех районах Петербурга работали 317 прививочных бригад на 340 объектах, в которых провакцинировали свыше 39 тыс. человек», — добавили в Смольном, отметив, что прививки от гриппа представлены вакцинами трех наименований: «Совигрипп» — для взрослого населения, «Ультрикс Квадри» — для детей и беременных женщин.

На данный момент вакцинацию от гриппа прошли порядка 1,9 млн петербуржцев, свыше 63% вакцинированных — лица с хроническими заболеваниями.

«В Санкт-Петербурге продолжает наблюдаться снижение заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным Управления Роспотребнадзора за эту неделю число новых случаев заболевания в городе уменьшилось на 40%, число госпитализируемых — ниже на 4%», — добавили в аппарате чиновника.

В Петербурге постепенно снимаются введенные из-за пандемии ограничения. Так, отменена сдача ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию для непривитых россиян, прибывающих из-за границы. Также отменены коронавирусные ограничения, которые были введены в медицинских и социальных учреждениях и предписывали измерение температуры при входе, обработку рук антисептиком, регулярные проветривания и обеззараживание поверхностей, запрещали допуск посетителей в стационары медицинских организаций и социальные учреждения (интернаты, дома ребенка и другое).

«Для укрепления здоровья в период межсезонья и приобретения устойчивого массового иммунитета, в Петербурге продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку против COVID-19 можно в 181 пункте вакцинации», — подытожили в Смольном, добавив что в 90 прививочных пунктах Петербурга активно ведется интраназальная вакцинация, с помощью которой уже привито свыше 5 тыс. петербуржцев.

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