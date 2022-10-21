Ярославль, 21 октября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Под Ярославлем сгорел автобус. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

vk.com/video-150 085 751_456 239 319? list=aa497c286a838ba555&from=wall-150 085 751_11 434 Автобус горит

Согласно сообщению ведомства, транспорт загорелся на пересечении Юго-Западной окружной дороги и улицы Суринской в Ярославском районе. В этот момент он был без пассажиров, при пожаре никто не пострадал.

В тушении принимали участие 2 машины и 8 человек личного состава. Огонь был локализован в 15:41.