Чебоксары, 21 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Бывший директор спортшколы в Чувашии признан виновным в присвоении денежных средств и мошенничестве. Он возместил ущерб и решением суда оштрафован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Перед судом предстал экс-директор детской юношеской спортивной школы в Батыревском районе. Правоохранители установили, что в марте–апреле 2020 года он неоднократно заправлял личный автомобиль бензином, предназначенным для служебного транспорт. По данным следствия, было присвоено 425 литров бензина на 17,5 тыс. рублей.

Также правоохранители выяснили, что он ввёл в заблуждение подчинённого о необходимости выделения средств, якобы израсходованных на питание участников спортивных соревнований в Казани и Новочебоксарске.

«Для этого он изготовил ведомости выдачи денег на питание, в которых проставил подписи об их получении от лица участников соревнований», — говорят в прокуратуре, отмечая, что полученные деньги он потратил на личные нужды.

В ведомстве отмечают, что фигурант уголовного дела полностью возместил ущерб.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Приговором суда, который не вступил в силу, назначено 120 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Красноармейском районе Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении экс-заведующего отделения социального обслуживания, которого обвинили в коррупции, в том числе в присвоении средств.

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