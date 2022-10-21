Вашингтон, 21 октября 2022, 16:02 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин пообещал помочь модернизировать индонезийские вооруженные силы, сообщает CNN Indonesia.
«США заявили, что будут продолжать помогать модернизировать индонезийские вооруженные силы и укреплять взаимодействие между США и Индонезией», — говорится в официальном заявлении команды Прабово Субианто.
США одобрили план продажи 36 истребителей F-15 и оборудования на сумму $14 млрд.
«Безопасность региональных партнеров важна для политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении.
В дополнение к оборонной технике, два министра обсудили значительный прогресс в оборонном сотрудничестве между США и Индонезией, одним из которых стало проведение совместных военных учений.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в здании Пентагона.
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