Брюссель, 21 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Европейский союз привержен усилению экономического взаимодействия с Китаем. Об этом 21 октября на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы выразили приверженность тому, чтобы было больше взаимодействия в экономических отношениях с Китаем», — цитирует ТАСС Мишеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал на то, что ЕС должен относиться к Китаю более как к конкуренту и снизить экономическую зависимость от Пекина. В свою очередь китайские эксперты заявили, что акцентирование на вызовах и конкуренции со стороны Китая окажет негативное влияние на политическую атмосферу и экономическое сотрудничество между КНР и Европой, что не пойдет на пользу Европейскому союзу в решении его проблем.

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