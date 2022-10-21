Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Правительство Германии приняло решение выделить Грузии €27 млн в рамках поддержки реформ энергетического сектора по линии Банка реконструкции и развития Германии (KfW). Об этом 21 октября сообщает пресс-служа министерства финансов Грузии.

Отмечается, что глава минфина Грузии Лаша Хуцишвили с главой регионального офиса KfW Биргит Холдерид-Кресс подписали соглашение о выделении средств. Деньги выделяются на развитие возобновляемых источников энергии, а также для повышения энергоэффективности в стране.

«Соглашение предусматривает реализацию пятой фазы реформы энергетического сектора, которая предусматривает поддержку отраслевых инициатив, запланированных правительством Грузии», — говорится в сообщении.

Напомним, Грузия стремится избавиться от энергетической зависимости от других стран. Одним направлений в этой сфере является развитие возобновляемых источников энергии.

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