Лондон, , 16:01 — REGNUM Полицейские задержали неадекватного мужчину с ножом около здания британского парламента в Лондоне. Об этом сообщает 21 октября Daily Mail.

Вестминстерский мост, Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл около полудня в районе Милбанка. Там заметили мужчину, который «беспорядочно» себя вёл. Полицейские применили против него электрошокер.

«Мужчину задержали за хранение колюще-режущего предмета и заключили под стражу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года выходец из Сомали напал на британского депутата Дэвида Эмесса. Парламентарий скончался от ножевых ранений.

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