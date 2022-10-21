Бухарест, 21 октября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. С 1 января 2023-го года пенсии для всех категорий граждан Румынии вырастут в среднем на 15%. Об этом 21 октября заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ, сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам Чукэ, на сегодняшний день для соответствующего увеличения суммы выплат «в румынском бюджете есть все необходимые средства».

«Правительство готово рассмотреть вопрос об изменении даже этих параметров в сторону их повышения», — резюмировал, в частности, он. При этом Чукэ призвал соотечественников «не верить сообщениям о неспособности Бухареста прокормить пенсионеров».

Напомним, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о невозможности резкого увеличения суммы пенсий в условиях инфляции.