Белгород, 21 октября 2022, 15:52 — REGNUM Новое соглашение о сохранении уровня доходов мобилизованных работников подписано в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.
Сохранять за мобилизованными сотрудниками их рабочие места, приостанавливая действие трудовых договоров, а также выплачивать среднюю заработную плату теперь будут 11 предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это крупнейшие компании, обслуживающие теплосети и водное хозяйство региона.
Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о сохранении уровня доходов мобилизованных работников в регионе ранее поддержали 15 предприятий промышленного и агросектора.