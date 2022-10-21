Белгород, , 15:52 — REGNUM Новое соглашение о сохранении уровня доходов мобилизованных работников подписано в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

Белгородская область Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Сохранять за мобилизованными сотрудниками их рабочие места, приостанавливая действие трудовых договоров, а также выплачивать среднюю заработную плату теперь будут 11 предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это крупнейшие компании, обслуживающие теплосети и водное хозяйство региона.

«Я благодарен за принятое вами решение. Искренне надеюсь, что и другие работодатели в нашем регионе последуют этому примеру. Ситуация сегодня в каждой семье складывается непростая, поэтому наша совместная задача — помогать семьям военнослужащих всем, чем мы только можем. Помогаем совместными усилиями», — сказал на церемонии подписания договоров губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о сохранении уровня доходов мобилизованных работников в регионе ранее поддержали 15 предприятий промышленного и агросектора.