Донецк, , 15:50 — REGNUM В результате обстрела вооружёнными формированиями нацистского киевского режима Кировского района Донецка погиб один мирный житель. Об этом 21 октября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«[Киевксие] вооруженные формирования снова обстреляли Кировский район Донецка, по улице Чайковского погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также при обстреле города со стороны боевиков ВСУ ещё два мирных жителя — мужчина и женщина, были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что под массированный обстрел ВСУ попало 21 октября село Муром Шебекинского городского округа.