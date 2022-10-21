Загреб, 21 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Посольство Ирана в Хорватии 21 октября «категорически отвергло» утверждения о том, что Иран продавал беспилотники России, назвав это «пропагандой» против Ирана, сообщает N1.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Киев и его западные союзники заявляют, что Россия использует иранские беспилотники-камикадзе в спецоперации, а Белый дом объявил, что Тегеран направил своих военных специалистов в Крым.

«Посольство в Загребе категорически отвергает и прямо осуждает необоснованные и бездоказательные утверждения о том, что Иран продавал беспилотники и оружие, предназначенные для использования на территории б. УССР, и что он оказывает какую-либо помощь в этом отношении», — говорится в заявлении.