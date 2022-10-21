Вашингтон, 21 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Американский штат Аляска выставляет на торги участок арктической территории размером с Нидерланды производителям нефти и газа. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает информационное агентство EuroNews.

(сс) Alex Zanuccoli Гора Денали. Аляска, США

EuroNews пишет, что сданы в аренду будут территории общей площадью около 3,24 млн га. Доступные договоры аренды также включают более 364 тыс. га в море Бофорта. Если земля будет передана, то это приведёт к расширению добычи нефти и газа в Арктике.

Отмечается, что 769 тыс. га арктической земли и моря на Северном склоне уже сданы в аренду компаниям.

«Несмотря на то, что нефтяная промышленность является огромным источником дохода для США, в последнее время ситуация в отрасли изменилась. В июне 2021 года президентДжо Байден приостановил действие лицензий на бурение нефтяных скважин в арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске. Это полностью изменило политику администрацииТрампа, разрешавшую бурение. Однако земля, выставленная на аукцион, принадлежит штату Аляска, а не федеральному правительству США», — указано в сообщении.

Кроме того, издание отмечает, что на Аляске добывается около 1,5 млн баррелей нефти в день и на её долю приходится почти 25% ежедневной добычи Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 12 октября заявил, что Россия сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне до 2025 года.

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