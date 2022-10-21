Саратов, 21 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. С 12 декабря авиакомпания «Ширак Авиа» открывает прямые рейсы из международного аэропорта «Гагарин» в Ереван. Полеты запланированы дважды в неделю на самолетах Boeing-737-500 вместимостью 131 кресло, сообщает пресс-служба саратовского аэропорта.

Vk.com/gagarinairport Аэропорт «Гагарин»

Рейсы из Саратова будут выполняться по понедельникам и пятницам в 00:30 (местное время), из столицы Армении — по четвергам и воскресеньям, прилет в Саратов в 23:00 (местное время).

Напомним, расширить торговые связи и создать совместные предприятия с Ираном, Белоруссией и Арменией предложил глава Саратовской области Роман Бусаргин.

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