Чебоксары, 21 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Чебоксарах полиция выясняет обстоятельства инцидента, который произошёл в троллейбусе. Его участниками стали водитель, кондуктор и пассажир. Стороны конфликта написали заявления в правоохранительные органы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

В полицию с требованием о привлечении к ответственности обратились участники происшествия, между которыми произошёл конфликт: пассажир троллейбуса и вступившийся за кондуктора водитель. Правоохранители установили, что инцидент произошёл в троллейбусе № 15.

«Предварительно установлено, что причиной скандала стало то, что кондуктор ударила рукой по голове пассажира, не оплатившего проезд», — отмечают в УМВД по городу Чебоксары.

Отметим, что запись инцидента попала на видео и распространилась в соцсетях. На ней запечатлено, как кондуктор наносит удар из салона в сторону открытых дверей, однако пассажир в кадр не попал. В следующее мгновение в салон влетает мужчина и набрасывается на кондуктора, за которую затем вступился, вероятно, водитель троллейбуса.

Полиция установила и опросила всех участников конфликта. Правоохранители сообщают, что и пассажир, и водитель троллейбуса написали заявление о привлечение к ответственности противоположной стороны.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее драка с поножовщиной произошла в Чебоксарах 21 апреля 2022 года. По данным следствия, обвиняемый обиделся за отказ угостить его шаурмой и, съездив домой за кухонными ножами, решил отомстить.

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