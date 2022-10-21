Анкара, 21 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Турецкие бизнесмены могут попасть под санкции Соединённых Штатов. Об этом посетившая Анкару 20 октября делегация американского правительства предупредила деловые круги Турции, сообщает газета Dünya .

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

По данным источника издания в Анкаре, поводом для рестрикций может стать торговля с Россией через Турцию, ускорение которой «возмутило Запад». Американская сторона предупредила бизнесменов, что различные санкции могут быть введены «в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами».

«С другой стороны, начали применяться нетарифные барьеры против турецких грузовиков в логистике, чтобы замедлить поток товаров в Россию», — указывает издание.

Добавим, что, начиная с марта, отмечается взрывной рост числа вновь созданных в Турции компаний с российским участием. За последние три месяца доля компаний с российским капиталом составляет 96%. В основном это компании, занимающиеся внешней торговлей.

Напомним, Вашингтон уже не первый раз угрожает Турции за сотрудничество с Россией. Так, в августе минфин США предупредил крупнейшую деловую ассоциацию Турции TUSIAD, что турецкие компании могут попасть под ограничительные меры, если выяснится, что они помогают России обходить санкции США.

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Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе американские чиновники провели переговоры с турецкими коллегами по поводу соблюдения финансовых санкций, наложенных на Россию в связи с её действиями на территории б. УССР, что стало последним шагом Запада по оказанию давления на Анкару с целью заставить её занять более жёсткую линию в отношении Москвы.

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