Остров, Псковская область, 21 октября, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Домашний кот, заразившийся бешенством, стал причиной карантина подворья в городе Остров Псковской области, сообщили 21 октября в пресс-службе областной администрации.

Кот

Карантин введен на личном подворье на улице Юбилейной. Здесь бешенством заразился домашний кот, который не был привит: сначала проявлялись клинические признаки болезни, потом животное погибло.

«Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством», — сказали в пресс-службе.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории в радиусе до 900 метров, введен 60-дневный карантин. Проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.