Херсон, 21 октября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Воспитанники детского дома-интерната отправились из Херсонской области в Республику Крым на оздоровление. Об этом сообщили 21 октября в министерстве труда и социальной политики Херсонской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Воспитанники интерната имеют ограниченные возможности здоровья, поэтому для их перевозки был предоставлен специальный транспорт, детей сопровождали две бригады врачей различного профиля.

«На время отдыха их ждут не только яркие впечатления, но и хорошая медицинская помощь от Российской Федерации, для восстановления здоровья», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 октября в пансионатах Крыма, Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края находились более четырёх тысяч детей и взрослых из Херсонской области.