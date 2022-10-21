Астана, 21 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Казахстана 21 октября завершила прием документов на регистрацию кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что, кроме действующего главы республики Касым-Жомарта Токаева, были зарегистрированы ещё пять кандидатов.

Официальными кандидатами стали Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии, Мейрам Кажыкен от объединения профсоюзов «Аманат», Жигули Дайрабаев — от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Каракат Абден от общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» и Салтанат Турсынбекова — от общественного объединения «Казахские мамы – путь к традициям».

Кроме того, ещё шестерым кандидатам, подавшим заявки, отказали в регистрации.

Напомним, в Казахстане внесли поправки в конституцию, предусматривающие, что президента страны избирают только один раз на семь лет. Досрочные выборы по решению Токаева были назначены на 20 ноября.