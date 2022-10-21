Саратов, 21 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В ночь на 22 октября в Саратовской области прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — умеренные. Ночью и утром местами ожидается туман (видимость 500-1000 метров), сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег

В течения суток, 22 октября, по области ветер сменится с северо-западного на северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха понизится до —1…+4 °C, днем ожидается не выше 9 градусов тепла.

В воскресенье, 23 октября, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 12 м/с. Минимальная температура воздуха составит —3 °C, максимальная — +9 градусов.

В понедельник, 24 октября, под влиянием атмосферных фронтов в Саратовской области вновь пройдут дожди.

Ранее ИА REGNUM передавало, в субботу и воскресенье, 22–23 октября, в Татарии осадки маловероятны. По ночам температурный фон понизится до 0…—7 °C, днем — +1…+7 °С.

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