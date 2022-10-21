Ханты-Мансийск, , 15:41 — REGNUM Югра получит 107,2 млн рублей на мероприятия по переселению граждан из так называемого «фенольного жилья». Об этом в своём телеграм-канале сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Панельная пятиэтажка Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Она отметила, что финансирование на данные цели одобрила Комиссия Федерального собрания РФ по бюджету, финансам и налогам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы расселения многоквартирных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах являются первоочередными для ХМАО. Жилые дома, которые строились из бетонных конструкций с добавлением фенола, возводились в 1965–1985 годы. Фенол добавлялся, чтобы ускорить темпы строительства и снизить его себестоимость, так как раствор с фенолформальдегидом застывал в разы быстрее. Кроме того, в панельных домах в качестве утеплителя в те годы применяли пропитанную фенолом стекловату. Специалисты отмечают, что чрезмерное количество фенола может быть серьёзным фактором развития онкологических заболеваний.

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