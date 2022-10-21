Загреб, , 15:41 — REGNUM Четырнадцать стран заявили в совместном заявлении, что «активизируют усилия» по снижению зависимости от источников энергии из России, а Хорватия намерена сделать это за счет увеличения мощности терминала СПГ на острове Крк и потенциальное строительство Ионико-Адриатического газопровода, сообщает N1.

Газ Gazprom.ru

В словацком городе Кошице проходит форум придунайских стран в рамках Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона.

Министры иностранных дел провели закрытое для СМИ совещание, на котором согласовали свою политику в отношении импорта газа из России.

«Мы будем активизировать усилия по снижению зависимости от российского ископаемого топлива за счет диверсификации источников энергии и маршрутов поставок», — говорится в опубликованной декларации.

Этот юридически необязательный текст был принят членами ЕС Австрией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Германией, Венгрией, Румынией, Словакией, Словенией и пятью странами, не входящими в ЕС — БиГ, Сербией, Черногорией, Молдавией и б. УССР.

Хорватия заявила, что расширит мощность терминала по импорту сжиженного газа на Крке с нынешних 2,9 млрд кубометров в год до 6,1 млрд.

Хорватия также заинтересована в строительстве Ионико-Адриатического газопровода (IAP), который протянется из Хорватии через БиГ и Черногорию в Албанию. Там он будет подключен к Трансадриатическому газопроводу (ТАП), по которому газ с месторождений Азербайджана поступает через Грецию в Албанию и далее в Италию.

«Хорватия находится в очень хорошей ситуации, когда речь идет о снижении зависимости от российского газа, поскольку теперь она может использовать терминал СПГ в качестве альтернативного решения для поставок», — говорит Борбала Тот, аналитик Регионального центра исследований энергетической политики в Будапеште.

«Это план, который Хорватия обдумывала долгое время. Однако я не вижу будущего за газом, поэтому не вижу, какую прибыль Хорватия получит от строительства этого газопровода», — отмечает Тот.