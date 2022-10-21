Донецк, , 15:34 — REGNUM Кировский район Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был осуществлён в 15:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов написал, что действие высокого уровня террористической опасности продлено в Республике Крым.