Джакарта, , 15:34 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на сегодняшний день в стране зарегистрирован в общей сложности 241 случай острой почечной недостаточности, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские дети Department of Foreign Affairs and Trade

Из 241 случая 133 человека умерли.

Министр заявил, что большинство пациентов с заболеваниями, причины которых до сих пор неизвестны, являются детьми, причем большинство пациентов — дети в возрасте до пяти лет.

«До сих пор мы выявили 241 случай острого заболевания почек в 22 провинциях со 133 смертельными случаями», — заявил министр на пресс-конференции в здании министерства здравоохранения Индонезии.

Министерство здравоохранения предупредило родителей быть более бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в здании Пентагона.

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