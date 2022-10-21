Джакарта, 21 октября 2022, 15:34 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на сегодняшний день в стране зарегистрирован в общей сложности 241 случай острой почечной недостаточности, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские дети
Индонезийские дети
Department of Foreign Affairs and Trade

Из 241 случая 133 человека умерли.

Министр заявил, что большинство пациентов с заболеваниями, причины которых до сих пор неизвестны, являются детьми, причем большинство пациентов — дети в возрасте до пяти лет.

«До сих пор мы выявили 241 случай острого заболевания почек в 22 провинциях со 133 смертельными случаями», — заявил министр на пресс-конференции в здании министерства здравоохранения Индонезии.

Министерство здравоохранения предупредило родителей быть более бдительными.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в здании Пентагона.

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