Москва, 21 октября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали о героических бобрах, криминальных голубях, девочке с мертвой мышью в зубах и о многом другом. Самое интересное — в нашей подборке.

Somoum.ir Подопытные мыши

Центральный федеральный округ

В Москве таксист принял роды прямо в машине. Беременная пассажирка в четыре утра вызывала такси, у нее начались сильные схватки. Водитель разместил женщину на заднем сидении и принял роды. В роддом он привез уже двух пассажирок, сообщили «Новости Москвы».

В Белгородской области водительские права стали выдавать собакам, судя по фотографиям из региона. Так, канал «Белгородчина» опубликовал фото легковушки, в которой и на водительском, и на пассажирском сидениях находятся большие собаки с очень серьезными и важными мордами.

Северо-Западный федеральный округ

Бобры спасли Республику Коми от экологической катастрофы. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич рассказала, что бобровые плотины на ручье Кычан, который является притоком реки Вишеры, задержали нефть, разлившуюся при аварии на трубопроводе. Благодаря этому сотрудники нефтяной компании успели оперативно устранить загрязнение. Теперь в министерстве разрабатывают положение о премии «Зеленый бобер», которую будут вручать экологам. «Как наградили самих бобров, спасших республику от экологической катастрофы, чиновница не уточнила», — сетует «Первый Арктический».

В Архангельске появилась необычная скульптура — девочка дует в хвост голубю. «Дед Помор» объясняет: «А вот и третья скульптура на Набережной Северной Двины появилась в районе Гостиных дворов. На этот раз — девочка-кудесница с каргопольской игрушкой голубем-свистулькой. Образ юной волшебницы — завершение проекта «Кудесники — хранители Севера» — серии придуманных волшебных персонажей, ставших своего рода покровителями важных артефактов, связанных с Поморьем».

В Калининграде зоозащитникам из института «Биосфера Балтики» позвонили с просьбой спасти крокодила. Когда зоологи приехали на место, то вместо живого крокодила обнаружили чучело, рассказал «Клопс».

Приволжский федеральный округ

В Уфе при ремонте балкона в многоэтажке под старой обшивкой обнаружили пчелиный улей и мед в сотах, рассказал «ВТП | ВТатарстанеПоймут». Удивительно, как хозяева могли не замечать такого соседства.

В Самарской области, где в домах включают отопление и закупают снегоуборочную технику, внезапно зацвела клубника. Местные садоводы говорят, что раньше такого не было. «Лето — это не время года, а состояние души», — объясняет «Zлой самаритянин».

В Оренбургской области подали в суд на голубей. Ну почти. «Оренбург Инцидент» рассказал, что жители одного из населенных пунктов требуют запретить голубям летать над их двором, потому что птицы шумят и гадят. Корень зла истцы видят в голубятне, которую построила их соседка.

Южный федеральный округ

В Волгограде объявился Даня Милохин курильщика. Неизвестный позвонил в мэрию, представился Даней Милохиным, сообщил, что заминировал здание, и потребовал закопать для него в лесу миллион. «В рядах «телефонных террористов» пополнение — юмористов набрали», — пишет «Сталингумрак».

Власти Майкопа по-своему решают проблему бездомных животных. Канал «Кубань 24: важное» опубликовал видео, на котором мужчина в костюме Бэтмена разгоняет стаю бродячих собак. Когда муниципалитету не хватает денег на отлов и содержание агрессивных псов, приходится выкручиваться.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Северной Осетии в станице Павлодольская освежающий дождь пролился на головы школьников прямо во время урока. Крыша прохудилась. «Проблема и беда в том, что школу сдали после ремонта как раз в сентябре 2022 года. Как так произошло и кому надо задавать вопросы?» — негодует «Дискотека Алания».

В Махачкале по газовым трубам подают грязную воду черного цвета. Такая инновация была замечена летом в частном секторе, потом проблему устранили. А теперь поставка черной воды по газовым трубам возобновилась, утверждает канал «Спросите у Расула». Неприятно, конечно. Главное, чтобы не наоборот: включаешь кран в ванной — а оттуда газ.

Уральский федеральный округ

В Свердловской области определили самое трезвое село. Но есть нюанс. «Конкурсу «Здоровое село — территория трезвости» уже десять лет. И хотя территория-победитель именуется «самой трезвой», количество потреблённого жителями алкоголя не является критерием для оценки. Организаторы смотрят на организацию пропаганды ЗОЖ. Такой вот парадокс», — удивляется «Бажовский сказ».

«Екатеринбург с огоньком» рассказывает криминально-романтическую историю: «Влюбленный уралец остановил на 5 часов движение поездов в Свердловской области. Инцидент произошел в районе станции Быньговский. Мужчина бросил на пути провод, который соединял рельсы клеммами. Из-за этого сработал индикатор занятости участка. Хулигана быстро вычислили. Оказалось, что таким образом 26-летний молодой человек пытался привлечь внимание девушки, которая работает на железной дороге». Намеченный план он перевыполнил: привлек внимание не только девушки, но и полиции. Возбуждено уголовное дело. Любовь очень зла.

Сибирский федеральный округ

На одной из иркутских школ вывесили большой баннер с картой России в цветах национального флага и подписью «Наша Родина — Россия». «Приангарские думы» присмотрелись и обнаружили, что создатели карты включили в ее состав Белоруссию. «Все бы ничего, но Белоруссия преждевременно включена в состав РФ», — написали авторы канала. С другой стороны, не придется потом перерисовывать.

Дальневосточный федеральный округ

Столицу Еврейской автономной области Биробиджан кошмарит девочка, которая ходит с мертвой мышью в зубах и кидается на людей. «Девочка с короткими волосами ходит по пятам за росгвардейцами с мертвой мышью в зубах, словно кошка, принесшая добычу хозяевам. Оказалось, что подобные инциденты происходили ранее неоднократно», — рассказал канал «КП Хабаровск».

Жительница Камчатки заявила, что лишение ее водительских прав за наезд на пешехода нарушает право ее ребенка на посещение детсада и медицинских учреждений. Логику понять сложно. Дама наехала на пешехода, лишилась прав на год и обратилась в краевой суд с жалобой. По ее мнению, нарушено ее право на уважение семейной жизни и права ее ребенка. «Этот случай — лишнее подтверждение тому, что на Камчатке необходимо усиливать работу по правовому просвещению населения», — полагает «Мачо с Авачи Z».

В Благовещенске какой-то мужчина зачем-то высыпал на дорожки в сквере центнер пшена. «Какую цель преследовал сеятель — неизвестно. Собирался ли он досыта накормить голубей, или, напротив, хотел угостить птиц отравой», — недоумевают «Новости Благовещенска и не только». Привлечь к ответственности за этот странный поступок нельзя, поскольку пшено как продукт питания не относится к категории мусора, отмечает канал.