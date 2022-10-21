Кишинёв, , 15:32 — REGNUM Деньги, которые сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии изъяли у активистов партии «Шор», предназначались для организации и оплаты проезда и питания протестующих. Об этом 21 октября заявил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) молдавский бизнесмен, лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

«24 региональных лидера партии «Шор» были арестованы. У меня вопрос: это демократично, это в рамках закона? Мы понимаем, что вы хотите задушить протесты, что вы панически боитесь их, что вы делаете абсолютно всё, чтобы протестов не было и вы продолжали творить беспредел, унижать и обеднять народ», — обратился Шор к властям.

Он заявил, что правоохранители конфисковали 5,5 млн леев (около 17,5 млн рублей). По мнению лидера оппозиции, деньги были «украдены» по указанию президента Молдавии Майи Санду у протестующих граждан, выступающих против нищеты, голода и холода. Шор дал властям три дня на то, чтобы освободить задержанных активистов.

«Или мы придём к вам домой, на работу, там, где вы отдыхаете, и кошмары у вас будут не во сне, а наяву», — добавил политик.

Напомним, 20 октября сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдавии провели обыски у членов «Шор». Было объявлено, что изъято более 20 пакетов с деньгами. Активистов обвиняют в передаче денег участникам протестов.

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