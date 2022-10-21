Симферополь, 21 октября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Жители 50 улиц Симферополя остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе 21 октября, об этом сообщает ГУП «Вода Крыма».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 300 мм на участке ул. Чехова/ул. Караимская.

Водоснабжение ограничено по следующим адресам: ул. Козлова, ул. Караимская, пер. Козлова, ул. Краснознамённая, ул. Футболистов, ул. К. Цеткин, ул. Училищная, ул. Генерала Ярёменко, ул. Курцовская, ул. Красноармейская, ул. Крылова, ул. Турецкая, ул. С.-Ценского, ул. Нижнегоспитальная, ул. Таврическая, ул. Белогорская, ул. Пограничников, ул. Миронова, ул. Малофонтанная, ул. Крымская, ул. Чехова, пер. Трудовой, ул. Петровская, ул. 8 Марта, ул. Артиллерийская, ул. Перевальная, пер. Братский, ул. Братская, ул. Жидкова, ул. Старозенитная, ул. Ангарская, ул. Полигонная, ул. Интернациональная, ул. Инге, пер. Крылова, пер. Крайний, пер. Каменный, ул. Ефремова, пер. Керченский, ул. Севастопольская (частично), ул. Самокиша (частично), пр. Кирова (частично), ул. Батурина (частично), ул. Русская (частично), ул. Крымская, ул. Студенческая, ул. Воровского, ул. Ленина, ул. Шмидта, ул. Одесская, ул. Большевисткая, ул. Петропавловска, ул. Некрасова, а также по прилегающим улицам и переулкам.

Полностью восстановить водоснабжение специалисты обещают ориентировочно к 09:00 22 октября. Питьевую воду будут подвозить до 21:00 21 октября по восьми адресам.